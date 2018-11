Bundesheer-Engel retten Verletzte vom Dachstein

Dramatischer Einsatz Freitagnacht am Dachstein: Eine Wanderin aus Graz kam am späten Nachmittag auf 2100 Metern zu Sturz und verletzte sich am Fuß. Die Bergrettung wurde alarmiert, doch die hereinbrechende Dunkelheit machte eine Bergung unmöglich. Das für genau solche Einsätze speziell ausgebildete Bundesheer rückte daraufhin mit dem Helikopter an und brachte die Verletzte (24), ihre Begleitung sowie acht Bergretter sicher ins Tal.