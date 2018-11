ÖFB-Team: Es fehlt mehr als nur ein „Knipser“!

Sieht auch Kapitän Julian Baumgartlinger so, der wie immer klare Worte findet: „Man hat gegen Bosnien auf dem Platz bald gespürt, dass wir das, was wir uns vorgenommen hatten, nicht umsetzen konnten. Bosnien hatte sich gut auf uns eingestellt, da hat man gemerkt, dass wir eine Mannschaft sind, die noch nicht zu hundert Prozent aufeinander abgestimmt ist.“ Diese Entwicklung, so Baumgartlinger, „braucht einen Quali-Zyklus, wir alle sind jetzt in der Pflicht, dass wir dominant werden, die Automatismen, die auf diesem Niveau wichtig sind, greifen.“