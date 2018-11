Dembele hinterließ Villa in desolatem Zustand

Liverpools Rekordtransfer?

Doch genau Dembele könnte nun zu Liverpools Rekordtransfer avancieren. Jürgen Klopp soll großes Interesse an Barcelonas Ousmane Dembele haben. Für den 21-Jährigen würde der Premier-League-Klub sogar tief in die Tasche greifen. Klopp soll ein unglaubliches Angebot in der Höhe von 98 Millionen Euro vorbereiten. Dies wäre ein neuer Vereinsrekord.