ATP erfindet neuen Teambewerb mit 24 Nationen

Nach der Davis-Cup-Reform hat die ATP am Donnerstag in der Londoner O2-Arena ihren teilweise umstrittenen, neuen Teambewerb aus der Taufe gehoben. Ab Jänner 2020 wird es jährlich in drei australischen Städten den ATP Cup geben, in dem es in zehn Tagen um 750 ATP-Punkte und 15 Millionen US-Dollar geht. 24 Nationen kämpfen in sechs Vierer-Gruppen um insgesamt acht Plätze im Viertelfinale, danach geht es im Knock-Out-System mit Viertelfinale, Semifinale und Finale weiter.