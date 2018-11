Die Wiener Sängerknaben suchen noch Steirer-Buam

11 Wochen im Jahr auf Tournee

Von dort dürfen die Steirer-Buam an Wochenenden heim, sofern sie nicht für die Sonntagsmesse in der Hofburg-Kapelle eingeteilt sind - oder gerade auf Tournee um die Welt jetten: Japan, Asien und USA stehen jedes Jahr auf dem Terminkalender der 100 Burschen, die in vier Chöre aufgeteilt sind. 11 Wochen ist ein Sängerknabe pro Jahr unterwegs; 80 Auftritte stehen auf dem Programm. Eine intensive Zeit, die allerdings immer kürzer wird: Der Stimmbruch, der vor Jahrzehnten noch mit 14 Jahren eintrat, kommt heute oft schon mit zwölf.