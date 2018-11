Anrainer nach Feuer in Landl evakuiert

„Das Gebäude ist in Vollbrand gestanden“, sagt Harald Grader von der FF Kirchenlandl. Schlussendlich standen vier Feuerwehren mit 42 Kameraden im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Und der war alles andere als einfach: Wie sich herausstellte, hatte das Feuer auch die Fassade zweier Wohngebäude nebenan in Mitleidenschaft gezogen, Fenster waren sogar geborsten. Die Bewohner mussten daher vom Roten Kreuz evakuiert werden, sie wurden in einem Pflegeheim vorübergehend untergebracht. Außerdem waren Gasflaschen gelagert, die ein besonders vorsichtiges Vorgehen verlangten. Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.