Michael J. Fox: „Ich bemitleide mich nicht“

Geholfen habe ihm vorrangig seine Frau Tracy Pollan, die mit ihm von 1982 bis 1989 in der US-TV-Serie „Family Ties“ („Familienbande“) spielte, so Fox zu „Entertainment Tonight“. Er sei mehr als jemals zuvor in sie verliebt, mit ihr könne er viel lachen, sagte der 57-jährige Kanadier. Das Paar hat vier Kinder: Sohn Sam, die Zwillinge Aquinnah und Schuyler sowie Tochter Esme.