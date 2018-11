Hamilton in Emotionsrede: „Wir sind alle Legenden“

„Die vergangenen sechs Jahre waren episch und ikonisch. Wir sind jetzt Legenden. Denkt daran. Wenn ihr nach Hause geht und in den Spiegel schaut, wenn ihr aufwacht, dann sagt: ‘Ich bin eine Legende‘“, betonte Hamilton in seiner Rede vor den versammelten Mechanikern, Ingenieuren und Chefs des Rennstalls. Der Brite wird am Dienstag auch noch persönlich vor Ort den Mitarbeitern in den Mercedes-Formel-1-Werken in Brackley und Brixworth danken.