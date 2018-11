Rapid-Coach Kühbauer: „Elfer war Fehlentscheidung“

„Der Elfmeter war natürlich eine Fehlentscheidung, aber wir müssen uns in erster Linie selbst an der Nase nehmen! Er war eine verdiente Niederlage, wir waren der verdiente Verlierer.“, so Rapids neuer Trainer Didi Kühbauer nach der 1:3-Last-Minute-Pleite beim WAC. „Wie die Niederlage aber am Schluss zustande gekommen ist, war nicht gerade schön. Im Großen und Ganzen war es einfach zu wenig von uns. Ich habe mir ein ganz anderes Auftreten gewünscht. Im Passspiel waren wir zu langsam, zu ungenau, das ist hinten hinaus bestraft worden. Ich hätte gerne den Punkt mitgenommen, höchstwahrscheinlich wäre das Unentschieden aber auch nicht verdient gewesen. Es stört mich, wie die Niederlage zustande gekommen ist.“