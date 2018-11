Blau-Weiß Linz nach 3:1 in Ried Tabellenführer!

Beim Stand von 1:3 aus Sicht der Rieder scheiterte Julian Wießmeier dann mit einem Hand-Elfmeter (85.) an Ammar Helac (oben im Bild). Der Linzer Torhüter parierte auch den Nachschuss des Rieders. Hartl (14.) hatte die Gäste aus der Landeshauptstadt in der Anfangsviertelstunde per Kopf in Führung gebracht. Blau Weiß vergab danach Topchancen, Ried lieferte eine schwache erste Halbzeit ab. Die Innviertler legte nach der Pause zu, Ante Bajic gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (55.). Blau Weiß, das keine Bundesliga-Lizenz anstrebt, überstand danach die Drangphase der Heimischen. Canillas leitete unmittelbar vor seiner Auswechslung per Ferse den Sieg ein.