Perfektes Akrobatik-Tor lässt Griechenland träumen

Olympiakos steht nach dem 5:1 gegen Düdelingen vor dem AC Milan in seiner Gruppe und damit auf einem Aufstiegsplatz in seiner Europa-League-Gruppe. Das schönste Tor des Abends und vielleicht des ganzen Jahres erzielte Lazaros Christodulopulos noch in der ersten Halbzeit. Es war der Treffer zum 3:0: Flanke von rechts, Christodulopulos springt auf mit einer Akrobatik, die koordinierter kaum sein, kann und versenkt den Ball aus etwa 10 Metern mit dem rechten Fuß unhaltbar in Netzt des Gegners. Damit bewirbt er sich für den UEFA-Puskas-Preis, für das schönste Tor des Jahres.