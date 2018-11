Krypto-Handys geknackt: 14 Kriminelle verhaftet

„Einzigartiger Einblick in kriminelle Welt“

„Diese Operation hat uns einen einzigartigen Einblick in die kriminelle Welt verschafft, in der offen über Verbrechen kommuniziert wird“, so der Leiter der Ermittlungsstelle für regionale Kriminalität im Osten der Niederlande, Aart Garssen. Dies habe zu einigen Ergebnissen geführt: „Wir haben zum Beispiel ein Drogenlabor in Enschede aufgespürt. Im Zuge dieser Untersuchung haben wir auch 90.000 Euro an Bargeld, automatischen Waffen und große Mengen harter Drogen entdeckt. Außerdem wurden wir auf eine bevorstehende Vergeltungsmaßnahme in kriminellen Kreisen aufmerksam“, schilderte Garssen.