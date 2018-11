Hochegger will auch Telekom-Korruption zugeben

Während der Buwog-Prozess derzeit pausiert, wird im selben Saal am Straflandesgericht in Wien, von derselben Richterin und teilweise mit denselben Angeklagten die Causa Telekom-Valora verhandelt. Die bereits aus dem Korruptionsprozess rund um die Privatisierung der Bundeswohungen bekannten Ex-Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger müssen sich genauso wie der ehemalige Telekom-Vorstand Rudolf Fischer wegen Schmiergeldzahlungen aus sogenannten schwarzen Kassen der Telekom Austria an ÖVP, SPÖ und FPÖ/BZÖ in den Jahren 2004 bis 2008 verantworten. Die Zahlungen sollen über Hocheggers Firma Valora gelaufen sein. Wie schon im Buwog-Prozess wird sich Hochegger auch diesmal teils geständig zeigen. Dies kündigte sein Anwalt am Dienstag an.