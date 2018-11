Unwetter in Kärnten: Millionenschaden bei Straßen

Mehrere Brücken und hunderte Meter Straßen sind zerstört - Die Katastrophenschäden an der Verkehrsinfrastruktur im Lesachtal gehen in die Millionen. Ein Lokalaugenschein zeigte, dass die Fahrbahn zwischen St. Lorenzen und Maria Luggau teils neu errichtet werden muss. Doch davor gilt es, die „Schäumende“, die Gail, in ein neues Flussbett zu zwängen, um einen Hang zu schützen.