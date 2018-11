Dammbruch bei Waidegg konnte geschlossen werden

Zwei S70 Black Hawk Hubschrauber haben zur provisorischen Schließung des Dammes bei Waidegg insgesamt 80 Panzerigel und 220 mit Schotter gefüllte „Big Bags“ an die Schadstelle eingeflogen und in Präzisionsarbeit abgesetzt. Zur Unterstützung des weiteren Aufbaus werden Villacher Pioniere noch zusätzliche Big Bags an den Damm transportieren und dort einbringen. Die weiteren Befestigungsarbeiten werden nunmehr durch schweres Gerät der Wasserwirtschaft Hermagor ausschließlich auf dem Landweg fortgesetzt.