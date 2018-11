Rapids Bickel: „Das ist boshaft und nicht fair“

Mit dem 2:2 in Altach verpasste Rapid den Sprung in die Top 6, nimmt der Druck auf das Team im Grunddurchgang der Bundesliga weiter zu. Die „Krone“ sprach mit Sportdirektor Fredy Bickel über die aktuelle Situation - der Schweizer sprach aus, was ihm derzeit nicht passt und nahm auch zur Kritik an seiner Person Stellung.