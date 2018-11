Nicht nur Bella Hadid wird immer dürrer

Das Aussehen ihrer Mama hat Kaia Gerber zwar geerbt, an den Kurven der Model-Ikone der 90er-Jahre fehlt es der 17-Jährigen jedoch. Denn Kaia scheint von Monat zu Monat immer dünner zu werden. Knochige Knie, die aus Beinen hervortreten, die so dünn sind, dass man fürchtet, sie könnten jeden Moment brechen - nur noch 33 Zentimeter Umfang sollen Kaias Oberschenkel haben. Und auch sonst hat die Model-Beauty eine derart schlanke Silhouette, dass an jeder Stelle des Körpers sich die Knochen unter der Haut abzeichnen. Und Mama Cindy? Die findet an der Figur ihrer Tochter nichts besorgniserregend, gibt ihr sogar noch Diättipps, wie Kaia selbst verriet: „Sie hat mir beigebracht, dass eine Tasse Kaffee am besten gegen Hunger hilft. Die Wärme tut gut, man ist wach, und der Magen hat was zu tun.“