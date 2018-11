Pam Anderson: „Gehe nicht mit Fremden ins Hotel“

Schauspielerin Alyssa Milano hatte das Schlagwort #metoo vor einem Jahr von der Aktivistin Tarana Burke aufgegriffen und in einem Tweet verwendet. Der Tweet folgte auf die ersten Medienberichte über Filmproduzent Harvey Weinstein, dem Dutzende Frauen sexuelle Übergriffe vorwerfen. Weinstein wartet derzeit in New York auf seinen Gerichtsprozess. #metoo hat sich in der Zwischenzeit zu einer internationalen Bewegung entwickelt.