Rätsel um toten Pfarrer aus dem Mühlviertel gelöst

Die Mumie war Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckt worden, als man das Grab ausräumen wollte. Die Mumifizierung galt seither als weltweit beachtetes, ungeklärtes Wunder. Die Leiche wurde als Franz Xaver Sydler de Rosenegg (1709-1746) identifiziert, der Pfarrvikar in St. Thomas am Blasenstein war. Bisher nahm man an, dass er an Epilepsie starb (er gilt deshalb als Helfer bei dieser Krankheit). Oder, dass er vergiftet wurde, weil bei einem Röntgen eine kirschkerngroße Kugel in seinem Magen-Darm-Trakt entdeckt worden war.