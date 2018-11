„Zwangsheirat“-Sager von Polizist wird überprüft

Die junge Wienerin hatte mit Freundinnen in Istanbul Urlaub gemacht. Als die Reisegruppe dann am Flughafen Wien-Schwechat die Polizeikontrolle zur Einreise passierte, kam es zum Eklat. Der Beamte fragte Asma A. ob sie während ihres Aufenthalts in der Türkei „eh nicht zwangsverheiratet wurde“. Ein männlicher Passagier, der wie Asma in ihrem Posting beschreibt, Teil der Gruppe ist, verwickelte daraufhin den Grenzbeamten in eine Diskussion. Laut Asma A. soll der Polizist sich damit verteidigt haben, dass er sich einen Spaß erlaubt habe. Der Mann ließ aber nicht locker, er verstand den „Spaß“ nämlich nicht.