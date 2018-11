Murray und mehr: Hollywood zu Gast in Wien

Da spazierte - ganz unangekündigt - Hollywood-Größe Bill Murray durch die Ankunftshalle. Bevor der „Täglich grüßt das Murmeltier“-Mime im Nobelhotel Imperial für Stunden abtauchte. Am Nachmittag sah man Murray, der auch Musik macht, dann mit seinem Bandkollegen Jan Vogler in der City bei einem minutenlangen Kampf mit einem Bankomaten. Am 7. November wollen die beiden ein Konzert in Australien geben, legten also einen überraschenden Zwischenstopp in Wien ein.