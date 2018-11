Pitts T-Shirt brachte Jolie zum Weinen

Jahrelang waren gehörten sie zu den Traumpaaren in Hollywood. Seit der überraschenden Trennung herrscht jedoch Rosenkrieg zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt, bei dem sie sich vor allem wegen des Sorgerechts für ihre sechs gemeinsamen Kinder streiten. Doch all dem Ärger zum Trotz soll die Schauspielerin immer noch an ihrem Ex hängen.