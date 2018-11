Tragödie und Schlägerei bei Istanbul-Derby

Galatasaray ging in der 31. Minute in Führung durch den Niederländer Ryan Donk, der Norweger Martin Linnes erhöhte auf 2:0 und das Spiel schien gelaufen. Dem war aber nicht so. Valbuena (Elfmeter) und Jailson glichen aus und am Ende stand Fener sogar dem Sieg nahe, aber Musleras Paraden retteten den Punkt für Cim-Bom-Bom.