Schottland-Derby: Münzenwurf setzt Trainer k.o.!

Das Derby von Edinburgh ist fast so hitzig, wie das von Glasgow und dies spürte man auch beim Aufeinandertreffen von Schottlands zwei Traditionsteams Hearts und Hibernian (0:0). Der Leader Hearts konnte in der Verlängerung doch noch den Torhüter von Hibernian, Adam Bogdan, bezwingen, der Schiedsrichter annullierte aber sein Tor wegen Abseitsstellung. Und dann rückte Neil Lennon, der Trainer der Hibernian in den Mittelpunkt der Geschehnisse.