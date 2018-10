Die Nacht des Schreckens in Muhr

„Ich bin jetzt 43 Jahre alt. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Angeblich gab es zuletzt in den 60er Jahren einen ähnlichen Sturm“, erzählt Abschnitts-Feuerwehrkommandant Hans Jürgen Schiefer, der in Muhr wohnt. Gegen 21.30 Uhr wurde wegen des heftigen Regens Zivilschutzalarm ausgelöst, die Bewohner wurden aufgefordert, sich in die oberen Stockwerke ihrer Häuser zu begeben.