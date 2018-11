Keine Konsequenzen nach Wirbel um Aufträge

Die Vorgänge in der Causa Pinkafeld (wir berichteten online und in unserer Printausgabe) werden immer mysteriöser. Nach dem Bekanntwerden von angeblich 48 zugeschanzten Aufträgen an die Firma eines mittlerweile Ex-Mitarbeiters, reagiert die Landesregierung mehr als gelassen. Laut dem Büro von SP-Landesrätin Astrid Eisenkopf stand die Prüfung der Gemeindegebarung „routinemäßig“ im diesjährigen Oktober auf dem Plan. Von einer anlassbezogenen Prüfung könne nicht die Rede sein, heißt es. Außerdem wird klargestellt, dass es sich meist auch „nur“ um Teilrechnungen für wenige Projekte gehandelt habe.