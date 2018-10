Immer mehr muslimische Kinder in Grazer Schulen

100 Prozent Kinder mit fremder Muttersprache

In der Volksschule St. Andrä beträgt der Anteil der Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache im laufenden Schuljahr sogar 100 Prozent! Auch in anderen Schulen ist der Anteil exorbitant hoch: VS Fischerau (98,7 Prozent), VS Afritsch (95,4), VS Bertha von Suttner (93) oder VS Schönau (90,7 Prozent).