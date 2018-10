Die allerletzte Reise kann man nun online „buchen“

Warnung vor Pfuschern bei Grabsanierungen

Allerheiligen ist für viele Österreicher auch ein Anlass, die letzten Ruhestätten ihrer Verstorbenen zu besuchen und herauszuputzen. Vielfach bieten vor Ort Personen aus Osteuropa plötzlich ihre Dienste bei der Sanierung der Grabsteine an - zu vorgeblich billigen Preisen. „Vielfach entsprechen die Arbeiten aber nicht den Normen in der Friedhofsordnung“, sagt Gabriele Stuhlberger, Innungsmeisterin der Steinmetze in der Wirtschaftskammer Wien.