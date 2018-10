Mädchen mit Nacktfotos erpresst: Vater verurteilt

Der Angeklagte trat mit seinen Opfern im Alter von neun, 13 und 14 Jahren via Chat in Kontakt, berichteten am Dienstag Vorarlberger Medien. Dabei gab er sich zwischen Dezember 2017 und April 2018 als 17-jähriger Bursche aus. Nachdem die 13-Jährige ihm ein Foto gesandt hatte, auf dem sie nur mit einem BH bekleidet war, drohte der 40-Jährige damit, das Bild zu veröffentlichen, und begann, die Heranwachsende zu erpressen. So übermittelte ihm das Mädchen Nacktfotos von sich und auch Videos, auf denen es an sich selbst sexuelle Handlungen durchführte.