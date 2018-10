Kurios: Namen von Häftlingen an Zellentür verdeckt

Wie die „Krone“ erfuhr, sollen Häftlinge künftig „inkognito“ ihre Strafe absitzen - zumindest in Krems-Stein. Was das bedeutet: Für die Namensschilder an den Zellentüren, so heißt es, müssen eigene Blechplatten als Sichtschutz angefertigt werden - Datenschutz!