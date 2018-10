Kann Ibrahimovic kriselndes Real Madrid retten?

Bei Reals Erzrivalen Barcelona wurde indes eine angeblich geplante Rückholaktion dementiert. Es sei nicht geplant, dass Neymar wieder zu den Katalanen stößt, stellte Klub-Boss Josep Maria Bartomeu in Catalunya Radio klar. Die katalanische Presse hatte in den vergangenen Tagen gemutmaßt, dass der Klub gestiegenes Interesse am Brasilianer habe. Neymar spielte von 2013 bis 2017 für Barca, ehe er sich um 222 Millionen Euro selbst aus seinem Vertrag rauskaufte und zu Paris Saint-Germain ging. „Wir mögen es nicht, wenn Spieler ihre Ausstiegsklauseln bezahlen, um zu gehen“, sagte Bartomeu.