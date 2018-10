Top-Gitarrist Mark Knopfler kommt nach Wien

Vier Jahre nach seinem letzten Studioalbum „Tracker“ gibt der britische Top-Gitarrist Mark Knopfler wieder ein Lebenszeichen von sich. Im November erscheint sein neues Sutdioalbum „Down The Road Wherever“, das er 2019 auch live in Wien vorstellt. Am 28. Juni kommt der 69-Jährige in die Wiener Stadthalle und wird dort natürlich auch die größten Hits seiner Dire-Straits-Historie zum Besten geben.