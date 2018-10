Red Bull Salzburg trifft auf Frankreichs Meister

Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) auf den französischen Meister Rouen Dragons. Das ergab die Auslosung am Freitag in Helsinki. Spieltermine sind der 6. bzw. der 20./21. November. Die Salzburger waren als Vorrunden-Gruppensieger in die K.o.-Phase eingezogen. Der Gegner aus der Normandie hatte hinter Kärpät Oulu Rang zwei belegt.