Brandserie quer durchs Land

Erst kürzlich waren die Einsatzkräfte in die Südstadt, Bezirk Mödling, gerufen worden, weil ein Müllbehälter in Flammen stand. Die Brandursache war unklar. Ebenso wie in der Nacht auf Mittwoch, als abermals ein Mistcontainer brannte. „Sicherheitshalber haben wir alle Sammelstellen in der Umgebung mittels Wärmebildkamera kontrolliert“, so ein Feuerwehrmann. Dass ein Zündler sein Unwesen treibt, kann nicht ausgeschlossen werden - Ermittlungen sind im Gange.