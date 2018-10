Besiegelt eine Fehlentscheidung Löws Schicksal?

Die Mannschaft vom Jogi Löw hadert mit dem Schicksal. Nicht genug, dass man am Mittwoch gegen Frankreich die sechste Niederlage in diesem Kalenderjahr einfuhr, was einen neuen Negativrekord für die DFB-Kicker bedeutet, nein, man verlor auch mit einem Elfmetertor gegen Frankreich, das es so nicht hätte geben dürfen. Das meinen zumindest viele Experten. Und mit diesem Tor ist Deutschland aller Wahrscheinlichkeit nach aus der A-Gruppe abgestiegen (Teamchef Löw im Video).