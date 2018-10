Das war nichts! Österreich in Dänemark chancenlos

0:2 in Dänemark! Österreichs Nationalteam verliert den letzten Test vor der entscheidenden Phase in der Nations League und dem Beginn der EM-Qualifikation beim WM-Achtelfinalisten. Ohne die ÖFB-Stars David Alaba, Marko Arnautovic und Julian Baumgartlinger fehlte unserem Team die letzte Durchschlagskraft. Und Österreich geriet durch ein Traumtor von Lukas Lerager (29) schon vor der Pause in Rückstand. Nach dem Wechsel machte die Foda-Elf mehr Druck. Aber Florian Kainz (51., 72.), Guido Burgstaller (66.) und Joker Marc Janko (76.) vergaben ihre Chancen auf den Ausgleich. So machte Martin Braithwaite mit dem 2:0 in der Nachspielzeit endgültig alles klar.