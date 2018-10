„Ich war angewidert von der Menschheit“

Das Bewusstsein für die Folgen dieser Arbeit wächst. Das war nicht immer so. Bowden, die schon vor Jahren beim längst geschlossenen sozialen Netzwerk MySpace als Moderatorin gearbeitet hat, erinnert sich an die Anfänge. Sie habe ihren Teamkollegen einst gesagt: „Es ist okay, wenn ihr rausgeht. Es ist okay, wenn ihr weint. Übergebt euch nur bitte nicht auf meinen Boden.“