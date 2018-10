Ronaldo ist der König der sozialen Medien!

Darin ist der Portugiese einfach nicht zu schlagen: Unter sieben Milliarden Bewohner des Planeten Erde gibt es niemanden, der berühmter is, vor allem in Asien macht er den Unterschied aus. Der Wechsel zu Juventus (wo man trotz der„Vergewaltigungs-Klage“ zu ihm steht) lässt sich auch so erklären, denn bei Juve weiss man: "Die sozialen Medien sind nicht nur Glamour und Glanz, sondern ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor.