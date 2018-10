Kristoffersen streitet um 1,6 Millionen Euro!

Svindal fährt weiter

„Henrik torpediert die Grundwerte unseres Erfolgssystems, sorgt für böses Blut in der Mannschaft“, lässt die norwegische Zeitung „Dagbladet“ kein gutes Haar am 24-Jährigen. Der Verband ist kompromisslos. Der Vertrag mit Telenor wurde für zehn Millionen Euro bis 2022 verlängert. Wichtigster Teil des Deals: Auch Kristoffersen und ab sofort auch Svindal (unten im Bild, hängt nun definitiv noch mindestens eine Saison an, fehlt aber in Sölden) müssen Telenor am Kopf tragen.