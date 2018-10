Slowakischer Teamchef Jan Kozak zurückgetreten

Der slowakische Fußball-Teamchef Jan Kozak hat sein Amt nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch niedergelegt. Es sei eine „überraschende Entscheidung“ des 64-Jährigen gewesen, teilte der slowakische Verband SFZ am Sonntag mit. In der Nations League hatte die Slowakei am Samstag mit 1:2 (0:0) gegen Tschechien verloren und ist Tabellenletzter der Gruppe 1 der zweithöchsten Liga B.