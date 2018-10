Jede dritte Frau erlebte bereits Gewalt im Netz

Das ist das Ergebnis einer von Sommer 2017 bis Frühling 2018 unter anderem vom Weißen Ring durchgeführten repräsentativen Online-Umfrage unter 1018 Mädchen und Frauen. Die Opferhilfe-Organisation fordert deshalb mehr Prävention: „Das Allerwichtigste ist die Prävention - und zwar früh, spätestens in der Volksschule“, so Bundesgeschäftsführerin Dina Nachbaur am Mittwoch im Rahmen einer Veranstaltung zum Thema „Gewalt im Netz gegen Frauen und Mädchen“. „Es geht auch darum, was man im Netz von sich zeigen möchte. Das Thema ist aktueller denn je, weil man so schnell eine so große Öffentlichkeit hat. Diese Themen muss man mit den jungen Leuten besprechen“, sagt Nachbauer. Betroffene sollten sich an Beratungsstellen wenden. Wichtig sei im Fall jeglicher Gewalt auch, alles ganz genau zu dokumentieren.