Bauernvertreter verzerren Studie zu Kärntner Bären

Der Klimawandel hat heuer die Bauern in Kärnten zwölf Millionen Euro gekostet. Doch die Angst vor Braunbär und Wolf scheint offenbar viel größer, und das obwohl diese laut Bärenanwalt Bernhard Gutleb in Kärnten nur Schäden in Höhe von 10.000 Euro verursacht haben. „So wenig wie schon lange nicht mehr“, sagt der Experte.