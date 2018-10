Sextäter, Dealer und Räuber unter Passagieren

Ein aktuelles Beispiel: Am 9. Oktober fand eine von Ungarn organisierte gemeinsame EU-Rückführungsaktion unter der Koordination der Grenzschutzagentur Frontex nach Afghanistan statt. Weitere Teilnehmer waren Bulgarien und Griechenland. Es konnten in den Morgenstunden insgesamt 32 Personen an die afghanischen Behörden in Kabul übergeben werden, davon 26 afghanische Staatsangehörige (nur Männer) aus Österreich. Unter diesen befanden sich elf Vergewaltiger, Räuber und Dealer.