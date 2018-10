Dreckwasser in Bäche: Hunderte Fische verendet

Fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt am Montag in Reith bei Kitzbühel! Im Glauben, dass es sich um Niederschlagswasser handelt, leiteten Bauarbeiter mehrere Kubikmeter Wasser in einen Oberflächenkanal. Das Wasser, dass schlussendlich in Bäche gelangte, war jedoch mit Zementschlämme verunreinigt. Die Folge: Hunderte Fische verendeten!