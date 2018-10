Mädchen (2) von Dackel ins Gesicht gebissen

Bub nach Rottweilerattacke gestorben

Erst kürzlich war es zu einer tödlichen Attacke eines Hundes in der Donaustadt in Wien gekommen. Ein eineinhalb Jahre alter Bub, der mit seinen Großeltern spazieren war, wurde von einem Rottweiler angefallen und schwerst verletzt. Dieser hatte keinen Beißkorb angelegt und sich von seiner Besitzerin losgerissen. Lange kämpften die Ärzte um das Leben des kleinen Waris, der bei dem Angriff unter anderem schwerste Verletzungen am Kopf erlitten hatte. Am 28. September starb der Bub im Krankenhaus.