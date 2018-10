Neustadt: Stadion-Neubau einstimmig beschlossen

Nach dem Nicht-Aufstieg des SC Wiener Neustadt in die Tipico-Bundesliga war eine Neuplanung und Redimensionierung des Projektes für die neuen Bedürfnisse und Anforderungen erfolgt. Der ursprüngliche Gemeinderatsbeschluss wurde in der Sondersitzung insofern abgeändert, dass die Gesamt-Investitionssumme (inklusive aller Gebühren und Verfahrenskosten, so das Rathaus) nunmehr knapp 11,7 Millionen Euro beträgt und sich somit um etwa 1,12 Millionen Euro verringert.