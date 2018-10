Thiem hofft in Shanghai wieder auf fette Punkte

Bei seinem vierten Antreten will der 25-jährige Niederösterreicher endlich über die zweite Runde hinauskommen. Der starke Aufwärtstrend mit dem erstmaligen Erreichen des US-Open-Viertelfinales samt tollen Fünf-Satz-Kampf gegen Rafael Nadal in Flushing Meadows hat Thiem beflügelt. Nach zwei Siegen beim Davis Cup in Graz hat er in St. Petersburg sein erstes Indoor-Turnier gewonnen. Nun will der Schützling von Günter Bresnik auch wieder einmal in der zweithöchsten Event-Kategorie fette Punkte holen. Neben Shanghai geht es nach dem Erste Bank Open in Wien auch in Paris-Bercy nochmals um 1.000 Zähler für den Sieger.