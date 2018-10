„Wurde sexuell belästigt mit 5, 6, 12, 13, 15“

„Zu hören, wie der Praesident das Opfer eines sexuellen Verbrechens verunglimpft, ist der Abgrund an Verdorbenheit.“ Tatum O’Neal will nicht länger schweigen. Die 54-Jährige schlägt sich auf die Seite von Frauen wie Professor Christine Blasey Ford, die dem neuen US-Bundesrichter Kavanaugh versuchte Vergewaltigung vorgeworfen hatte. Auf Instagram enthüllt die Schauspielerin, die schon als Kind ihre Karriere in Hollywood startete, jetzt, dass sie mehr als nur ein Mal sexuell belästigt wurde.