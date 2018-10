Schock für ÖFB! David Alaba verpasst Länderspiele

Das österreichische Nationalteam muss in den anstehenden Länderspielen ohne Topstar David Alaba auskommen. Der 26-Jährige von Bayern München sagte für das Nations-League-Duell am Freitag mit Nordirland sowie den folgenden Test am 16. Oktober in Dänemark wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel ab. Das gaben der ÖFB sowie die Bayern am Sonntag bekannt.