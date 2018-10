4:3! Paco-Hattrick und Drama pur in Dortmund

In Dortmund ging Augsburg durch Alfred Finnbogason in der 22. Minute in Führung. Joker Alcacer glich nach einer guten Stunde aus. Philipp Max schoss den FCA in der 71. Minute erneut in Front, bevor Alcacer zum zweiten Mal traf (80.). Dann kam der Auftritt des Mario Götze: Der Siegtorschütze des WM-Finales 2014 schoss Dortmund in Führung, doch Gregoritsch glich per Kopf nach Eckball zum 3:3 (87.) aus. Den Schlusspunkt in einem erneut denkwürdigen Spiel setzte Alcacer mit seinem dritten Treffer in der Nachspielzeit.